السعودية | معلم بمكة سقط أرضاً ولفظ أنفاسه.. هكذا كرمته المدرسة

شكرا لقرائتكم معلم بمكة سقط أرضاً ولفظ أنفاسه.. هكذا كرمته المدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في لمسة وفاء وتزامنا مع يوم المعلم، استذكرت، صباح الأحد، إحدى المدارس بمكة المكرمة سيرة أحد معلميها وإنجازاته بعد وفاته الخميس الماضي.

وكرمت ثانوية سليمان الزايدي معلمها الراحل شاهر الجهني الذي سقط أرضاً قبيل بدء الحصة الأولى، الاثنين الماضي، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة.

وقال المرشد الطلابي بالمدرسة ياسر الجهني في كلمة ألقاها صباح أمس في الطابور الصباحي: "اليوم يوم المعلم، هو ذلك المعلم الذي أفنى وقته وماله وعمره من أجل أن يبني الأجيال، كذلك الطبيب والمهندس ورجل أعمال ورجل الأمن والقاضي والقائد والملك، كل أولئك تخرجوا على يد المعلم. فالمعلم الذي علمهم الحرف فتدرج بهم إلى الكلمة ثم تدرج بهم إلى العلوم والمعارف في شتى المجالات".

وأضاف: "نحن اليوم في يوم المعلم نتذكر زميلنا الأستاذ الفاضل شاهر رشيد الجهني رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله وهو يؤدي أسمى رسالة لأعظم مهنة، سقط هذا الأستاذ سقوط علو وعزة وشرف في ميدان من ميادين التعليم وفي مصنع من مصانع الرجال".

وأكمل الجهني قائلا: "إذا كان هناك رجال على الحدود يحمون الوطن، فهنا رجال في مصانع الرجال من أجل إعداد جيل متمسك بالله أولا، وبولاة أمره ثانيا، وبرجال أمنه ثالثا، وبشعبه رابعا، وإن فقدنا أبا سلمان شكلا فلن نفقد أثرا، وعزاؤنا الوحيد أنه ذهب إلى رب رحيم كريم غفور بإذن الله. الموعد أعلى الجنان يا أبا سلمان".

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وتواصلت "العربية.نت" مع مدير المدرسة حمادي اللهيبي الذي قال: "عشنا يوما حزينا متأثرين بفقدان زميلنا الراحل شاهر الجهني حيث كان يوم أمس آخر أيام العزاء".

وبين اللهيبي أن الحزن خيم في الطابور الصباحي على الطلاب والهيئة التدريسية فاقدين مربيا فاضلا كان شعلة من النشاط وينشر بسماته في أرجاء المدرسة.

وأضاف: "قمنا اليوم بتكريمه لما له من بصمات جميلة على أبنائه الطلاب وزملائه المعلمين، وإيصال رسالة للمجتمع بأن المعلم يتم تكريمه سواء في حياته أو بعد مماته"، لافتا إلى أن المدرسة ستخصص الاثنين الإذاعة المدرسية للحديث عنه.

وحول حادثة وفاته يقول اللهيبي: "كنت يوم الاثنين الماضي أثناء الطابور الصباحي أتحدث معه حول برنامج بوابة مستقبل التحول الرقمي لتفعيله والإشراف عليه من قبله، وذهب إلى فصله الدراسي، وحين بدء الحصة خرج مسرعا إلى غرفة المعلمين لشعوره بألم شديد باحثا عن الماء، إلا أن القدر كان أسرع من ذلك ليتوقف عنه الأكسجين ويدخل في غيبوبة لم تمهله كثيرا حتى توفي يوم الخميس الماضي رحمه الله".

إلى ذلك، قدمت في وقت سابق الأسرة التعليمية بإدارة تعليم مكة‬⁩ المكرمة مواساتها وتعازيها لذوي المعلم شاهر الجهني معلم التربية الإسلامية، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.