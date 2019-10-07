السعودية | المعلمي يشارك في افتتاح معرض "إنسانية" بنيويورك

شكرا لقرائتكم المعلمي يشارك في افتتاح معرض "إنسانية" بنيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي الأحد في افتتاح معرض "إنسانية" في نيويورك الذي ينظمه نخبة من الشابات والشباب السعوديين، ويأتي دعماً لتمكين المرأة في شتى المجالات، وتقديرا للفن الراقي الذي يمزج بين الواقع والخيال،. ويستمر المعرض في الفترة من 6 -11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

ويقدم معرض إنسانية مجموعة مميزة من اللوحات الفنية لفنانات سعوديات وعرب، تصور بعض أوجه المعاناة في العالم من منظور إنساني. كما يتضمن المعرض قسماً للتصوير الفوتوغرافي الذي يعرض صوراً من تراث وثقافة المملكة بعدسات سعودية.

وتنشط المعارض الفنية والإبداعية التي يعمل عليها أبناء الوطن في أميركا خاصة التي تقوم بدور تعريفي بحضارة وتاريخ المملكة، كما تعطي صورة حقيقية عن التنمية والتطور والهوية، وذلك عبر الفن التشكيلي والتصوير والفنون السينمائية والأزياء التراثية.

لوحة من المعرض

لوحة من المعرض

لوحة من المعرض