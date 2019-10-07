سعر صرف العملة الخضراء والريال السعودي اليوم الأثنين 7 اكتوبر 2019 أمام الجنيه المصري في البنوك...

نتابع معكم أسعار العملات اليوم الأثنين 7 اكتوبر 2019،وذلك على كافة مستوي البنوك العربية والمصرية،حيث سجل سعر الدولار اليوم سعر 16.23 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 16.33 جنيه، وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم قيمة شراء 17.75 جنيه، قيمة بيع 17.95 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.30، بينما سجل سعر البيع 4.35، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر 4.40 جنيه، بينما سجل سعر البيع قيمة 4.44 جنيه.

حرصاً مننا في موقع “عرب نيوز” سوف نعرض معكم أسعار الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية، بالإضافة إلى اسعار اليورو والريال السعودي وباقي مختلف أسعار العملات العربية والأجنبية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الدولار اليوم

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزى المصرى 16.24 جنيه 16.37 جنيه بنك مصر 16.23 جنيه 16.33 جنيه بنك التعمير والإسكان 16.24 جنيه 16.34 جنيه بنك عودة 16.26 جنيه 16.36 جنيه بنك البركة 16.26 جنيه 16.36 جنيه بنك الكويت الوطني NBK 16.26 جنيه 16.36 جنيه البنك الأهلي المصري 16.23 جنيه 16.33 جنيه بنك الإسكندرية 16.23 جنيه 16.33 جنيه البنك العقاري المصري العربي 16.23 جنيه 16.33 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزى المصرى 4.33 جنيه 4.36 جنيه بنك مصر 4.31 جنيه 4.35 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) 4.31 جنيه 4.35 جنيه بنك الكويت الوطني NBK 4.31 جنيه 4.37 جنيه المصرف المتحد 4.30 جنيه 4.36 جنيه بنك البركة 4.27 جنيه 4.40 جنيه كريدى أجريكول 4.31 جنيه 4.36 جنيه بنك التعمير والإسكان 4.27 جنيه 4.37 جنيه بنك التنمية الصناعية 4.31 جنيه 4.36 جنيه

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