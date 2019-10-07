موعد دخول مربعانية الشتاء 1441 وعدد أيام المربعانية في السعودية خلال فصل الشتاء

نتعرف معكم على موعد دخول مربعانية الشتاء 1441 وعدد أيام المربعانية، حيث أوضحت بعض المصادر المطلعة في المملكة السعودية أن موعد مربعانية الشتاء سيكون مع حلول الشتاء والذي يأتي متأخراً هذا العام بناء على ما تم التصريح به من جانب الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن الشتاء في السعودية يأتي متأخراً هذا العام على غير العادة.

موعد دخول مربعانية الشتاء 1441

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تستقبل خلال هذه الأيام وتحديداً يوم السادس عشر من أكتوبر الجاري موسم الوسم والذي يعد من أجمل أيام العام في المملكة العربية السعودية،وقد سُمي بهذا الاسم نظراً أنه يسم الأرض بالخير الكثير أي بالخضرة والنبات.

ومربعانية الشتاء داءماً ما يكون جوها شديد البرودة سواء في الظل أو في المنازل وتختلف عن أي برودة شتاء أخرى، ويسبق مربعانية الشتاء أيام شديدة البرودة تسمى عند عامة المواطنين بأيام جويريد لأن البرودة فيه تجرّد الشجر من أوراقه،و من باب التمهيد لدخول المربعانية.

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عدد أيام مربعانية الشتاء 1441

يكون عدد أيام المربعانية 39 يوماً من أيام الشتاء البالغة 91 يوما وتنقسم إلى من ثلاثة أنواء كل نوء ١٣ يوماً، وهي الإكليل ثم القلب ثم الشولة، وفي نوء القلب يكون أطول ليل وأقصر نهار وهو ما يسمى الانقلاب الشتوي.

موعد دخول المربعانية 1441

وكما ذكرنا عن الوسم فهو من أهم المواسم التي تمر على طقس المملكة العربية السعودية، ويعقبه موسم المربعانية وعدد أيامها (3 أو 40 يومًا وفيه يكون الجو شديد البرودة، أما في نهاية مربعانية الشتاء يشتد البرد ويطول الليل.

هذا وسنتابع معكم المزيد من الأخبار حيث سنقوم برصد موعد دخول وانتهاء فصل الشتاء في السعودية 1441 بناءً على ما سيتم نشرة عبر هيئة الأرصاد الجوية السعودية خلال الأيام القادمة.