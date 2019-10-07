رابط حجز موعد في الأحوال المدنية 1441 بوابة وزارة الداخلية السعودية للخدمات الإلكترونية مرفق شرح مفصل

توفر وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ويعتبر من أهمها خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية 1441 عبر بوابة أبشر، وسنقدم لكم الخطوات والطريقة الصحيحة بخصوص حجز موعد الأحوال المدنية عبر بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وسوف نرفق مقطع فيديو يوضح الدخول عبر بوابة أبشر وما يتوجب فعلة بالتفصيل.

وفي نفس الساق أكد المدير العام للأحوال المدنية السعودية، أن الإدارة العامة للأحوال المدنية تعمل دائماً على تقديم أفضل خدمة للمواطنين في المملكة، كما تعمل على راحة الجميع والتسهيل على كل من يرغب بحجز موعد في الأحوال المدنية 1441 عبر بوابة أبشر، مؤكداً أنه يتم إصدار ما لا يقل عن 1200 بطاقة شخصية يومياً.

حجز موعد في الأحوال المدنية 1441

من خلال الدخول عبر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، يمكنكم حجز موعد كما يمكنكم استخدام العديد من الخدمات الأخرى مثل استخراج بدل فاقد وتجديد بطاقة الأحوال المدنية وخدمة طلب وثيقة بدل فاقد والإبلاغ عن الوثائق المفقودة وخدمة تقدير وخدمة الاستعلام عن التأمين الصحي.

وفي ذات الصدد تقدم بوابة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تخدم جميع المقيمين في المملكة السعودية حيث يمكنكم من خلال رابط أبشر تجديد هوية مقيم، واستعلام صلاحية الإقامة.

طريقة حجز موعد الأحوال المدنية 1441

نقدم لكم الآن مقطع بسيط يوضح طريقة حجز موعد في الأحوال المدنية عبر بوابة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

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وبعد الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية يمكنكم أيضاً استخدام الخدمات الإلكترونية التالية:

وفي أخر الخطوات يمكنكم احتيار أي من الخدمات التالية:

خدمة بيـانـاتـي

خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

الاستعلام عن التأمين الصحي

حجز موعد في الأحوال المدنية

معلومات العنوان

المعلومات الشخصية

التحقق من صلاحية الهوية

الاستعلام عن أحقية القيام بالحج

وعبر موقع اعرف نيوز نتابع معكم باستمرار ونسعى إلى تقديم جميع ما ترغبون به سواء خدمات إلكترونية أو أخبار أخرى، وقدمنا لكم حجز موعد في الأحوال المدنية وسنعمل على تقديم المزيد بمشيئة الله تعالى.