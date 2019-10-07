خطوات الإعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر | استعلام مخالفات المرور عبر absher

نقدم لكم خطوات الإعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر، حيث يعتبر نظام أبشر من الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي وفرتها الحكومة السعودية لتساعد المواطنون على الإستعلام والدفع للخدمات دون الحاجة لضياع الوقت والإنتظار فالحكومة تسعى لتطبيق نظام إلكتروني حديث يساعد المواطنون على إنجاز خدماتهم بدون تعب، يمكنك الإعتراض على مخالفاتك المرورية من خلال نظام أبشر الإلكتروني.

خطوات الإعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

في البداية قم بالدخول على بوابة أبشر وستظهر أمامك الصفحة الرئيسية للبوابة، سوف تضغط على زر أبشر الأفرا وليس أبشر الأعمال، وسوف تظهر أمامك صفحة تسجيل الدخول يتم كتابة بيانات المستخدم وكلمة السر والرمز التأكيدي الذي يتألف من 4 أرقام، وفي حالة عدم وجود حساب لك على منصة أبشر الإلكترونية عليك إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على زر حساب جديد، عليك أن تتبع الخطوات بالكامل لتحصل على حساب في أبشر.

قم بالدخول على خدمات مرور ومن ثم الإعتراض على المخالفات المرورية وسوف يظهر لك وصف كامل للخدمة وقم بالدخول على بيانات الأعتراض ومن ثم يتم الدخول للمخالفة التي تود الإعتراض عليها فسوف يتم ظهور جميع البيانات التي تخص المخالفة من مكانها والغرامة ومن ثم تضطغم على بيانات الأعتراض يظهر فيها خانة أولى لسبب الأعتراض والأخرى سبب أخر للإعتراض، ثم تضغط على زر الموافقة وبذلك تنتهي من تقديم الإعتراض.

سوف يتم نقلك لصفحة الأخيرة بها تأكيد الطلب وسوف تجد جميع البيانات وجهة مرورك وكذل ذلك ومن ثم يتم الفحص الكامل للإعتراض الموجود بالطلب ويتم رفضه أو قبوله ولكن لا يمكنك تقديم أكثر من إعتراض على نفس المخالفة فلن يتم النظر فيه مرة أخرى فمن حقك تقديم طلب واحد فقط.