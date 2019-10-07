كاتس: إسرائيل ليست السعودية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، لم يصدر عنه أي قرارات ولم يصوت على أي مشروع خلال اجتماعه أمس.

ووفقاً لقناة "كان" العبرية، أضاف كاتس، أن الجيش الإسرائيلي يسعى لاقتناء منظومة دفاعية مضادة لصواريخ (كروز) الإيرانية، وحسب القناة العبرية، فإن "الكابينت" استمع إلى تقارير أمنية حول هجمات إيرانية بصواريخ (كروز) ضد إسرائيل، كالتي استخدمت في مهاجمة منشأتي نفط سعوديتين، الشهر الماضي.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيران بشن هذا الهجوم الصاروخي ضد منشأتي النفط السعوديتين التابعتين لشركة "أرامكو"، رغم نفي إيران مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

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وأكد كاتس، إن هذا الهجوم في السعودية صادق عليه المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، شخصيا، مشدداً على أن إسرائيل تعمل ضد إيران في سوريا ومناطق أخرى.

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ونوه إلى أن تقرير ترددت في الأشهر الأخيرة، عن غارات وتفجيرات نفذتها إسرائيل في العراق واليمن.

وحول المنظومة الدفاعية المضادة لصواريخ (كروز)، قال كاتس إن "إسرائيل ليست السعودية، لدينا وسائل دفاع وهجوم وقدرات استخبارية وعملانية أخر". وفقاً لما أورده موقع "عرب48"

وتابع: "ينبغي الاستعداد لهجمات إيرانية محتملة".

وكانت قناة "كان" ذكرت، أمس، أن تكلفة منظومة دفاعية كهذه تصل إلى مليارات الشواقل، في وقت تواجه فيه إسرائيل زيادة في عجز الموازنة العامة بسبب عدم المصادقة على موازنة جديدة، على ضوء الأزمة السياسية التي تسبب بها الفشل في تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات.