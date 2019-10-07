لقاء سعودي إيراني في موسكو

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنقنة، اليوم الاثنين، أنه اجتمع بنظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر الطاقة المُنعقد في العاصمة الروسية موسكو في أوائل أكتوبر/تشرين أول الجاري.

ووفقاً لوكالة "شانا" الإيرانية، قال زنقنة أن اللقاء جرى بعيدا عن وسائل الإعلام، إلا أنه لم يتطرّق لمضمون اللقاء بشكل مباشر، مستدركاً: "التقيت معه وقلت له إننا أصدقاء منذ 22 عامًا وهذه الصداقة شهدت كل حالات الصعود والهبوط في العلاقات، ولم يكن هناك أي مشكلة لي في لقائك".

وأضاف وزير النفط، إيران لم تتسبب في أي خلافات مع السعودية، مشيرا إلى أن طهران تريد الصداقة مع كل الدول في المنطقة.

وقال: "يجب عليهم ألا ينظروا إلينا كأعداء، لأن العدو موجود خارج هذه المنطقة". وفقاً لما أورده موقع "عرب 48"

جاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع روسيا للطاقة"، الذي جرى في موسكو في الفترة الواقعة بين 2 و5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.