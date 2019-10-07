الشعبية تعلن موقفها من زيارة المنتخب السعودي لفلسطين

أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، بيانا حول وجود المنتخب السعودي على أرض فلسطين، لمواجهة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، وبطولة أمم آسيا.

ودعت الجبهة في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، الجماهير الفلسطينية والعربية " للتعبير عن رفضها الشعبي بمحاولات استدخال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تنظيم لقاء يجمع بين المنتخب السعودي والفلسطيني المزمع عقده يوم 15 أكتوبر الجاري على أرض فلسطين المحتلة، لتسويق السياسات السعودية وتلميعها في المنطقة، و فتح الباب أمام التطبيع مع الاحتلال".

وأوضحت الجبهة أن" قيام الاحتلال بمنع رياضيي وفرق غزة من الذهاب إلى الضفة للمشاركة في فعاليات رياضية بينما يسمح لفريق عربي بالقدوم إلى الضفة، يُعبّر عن أهداف الكيان ورعاة التطبيع مع إسرائيل، كما يكشف إصرار السلطة على الاستمرار في اتخاذ سياسات غير بعيدة عن نهج التطبيع" وفق قولها.

ودعت الجبهة لضرورة أن يَتحّول الحدث الرياضي هذا إلى منصة للتعبير عن وقوف الشعب الفلسطيني مع شعب اليمن الشقيق ولمجابهة التطبيع، مطالبة عموم الرياضيين الفلسطينيين والعرب والأندية الكروية العربية وغيرها إلى إعلان مواقف مبدئية واضحة ضد التطبيع مع الاحتلال.