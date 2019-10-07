نائب وزير الدفاع وولي عهد أبوظبي يبحثان التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع. وخلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحثا العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة؛ خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية. كما تناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير خالد بن سلمان، مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة للتحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

ومن جانبه، نقل الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير دفاع المملكة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار والرفعة. فيما حمَّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز. حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك .