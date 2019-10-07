السعودية اليوم / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية / إضافة أولى

الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة :أولا : كمية الأمطار :منطقة مكة المكرمةطريق الطائف 2.00 ملممنطقة المدينة المنورةالمدينة المنورة 1.50 ملمالحجر 0.80 ملمطريق مدائن صالح 0.80 ملمالخنق1.60 ملممنطقة عسيررجال المع7.00 ملمالحبيل3.20 ملممنطقة جازانهروب / العيدابي0.60 ملممنطقة الجوفالمرير0.10 ملمثانيا : منسوب السدود :منطقة الرياضالجزر1.00 مترالحائر3.00 مترالحنابج2.35 مترالشحمه1.90 مترالمجمعة1.60 مترالمشقر0.50 مترلبن1.20 مترمزوى1.50 مترنمار2.50 متر// يتبع //10:35ت م0032

عام / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية / إضافة أولى

منطقة مكة المكرمة

الجنبه بشوقب12.00 متر

الجناح14.50 متر

الراغية3.00 متر

الرامه5.00 متر

السبعان0.50 متر

الشعيراء6.00 متر

العياب0.50 متر

اللقيطة3.00 متر

المحند0.50 متر

بطحان الكامل0.50 متر

ثريبان0.50 متر

حجر0.50 متر

داماء5.00 متر

رابغ30.05 متر

شوان4.00 متر

صعب0.50 متر

ضراء0.50 متر

عمت0.50 متر

فيضة المسلح1.00 متر

قراض0.50 متر

قنوانا23.88 متر

كتنه1.00 متر

كرا قوامه2.00 متر

لصب5.00 متر

لهه1.50 متر

مرواني11.89 متر

ملكان0.50 متر

ميسان8.00 متر

وادي حلي34.70 متر

وبح0.50 متر

ياصب0.50 متر

منطقة المدينة المنورة

الترعة1.00 متر

العيص8.05 متر

الفرع5.84 متر

وسط الجزل3.14 متر

منطقة عسير

ال ثابت1.00 متر

ال عيله7.00 متر

ابها19.35 متر

افياض الطلحه2.40 متر

الاخضر ال مسفر7.90 متر

الجوه4.30 متر

الخلصه12.30 متر

الدافعه5.50 متر

الدهناء4.50 متر

الريازه - جاش6.30 متر

السوده8.80 متر

العسران4.40 متر

العمل (زهير)7.90 متر

العيزاء2.20 متر

الغر/ غاليه6.30 متر

الغرابه17.00 متر

الغرة13.80 متر

الفوهه11.90 متر

الفيض18.40 متر

القوباء12.90 متر

الماوين7.00 متر

بدوه19.40 متر

الملك فهد44.70 متر

تباله21.40 متر

ترجس18.40 متر

تمنية7.40 متر

ثما3.60 متر

جبل خاط11.90 متر

جربه المجارده10.70 متر

جوف ال معمر2.00 متر

جوف الهجله4.30 متر

حلباء26.50 متر

خثعم3.70 متر

خرص11.90 متر

ذهبان8.00 متر

روضان السليل2.40 متر

سدوان11.90 متر

سروم النماص3.90 متر

شراقب5.40 متر

شعيب شداد4.80 متر

شيبانه11.40 متر

طبب7.10 متر

طريف النماص7.90 متر

عتود الخميس7.90 متر

عتود تهامة21.20 متر

عشران26.00 متر

عمق بللحمر21.50 متر

عوص9.00 متر

عياش12.70 متر

قرضان6.50 متر

محلاة عرعره5.50 متر

مربة13.90 متر

مره10.90 متر

مسكه3.70 متر

نبا5.80 متر

// يتبع //

10:35ت م

0033

عام / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية/ إضافة ثانية واخيرة

منطقة حائل

عقلة بن جبرين2.00 متر

منطقة جازان

الريث10.00 متر

بيش54.43 متر

جازان12.13 متر

قرى20.00 متر

لجب4.40 متر

وساع21.00 متر

وعال13.95 متر

منطقة نجران

البياض4.00 متر

السلامه1.00 متر

المحجر1.50 متر

المغوي4.00 متر

المليحه6.00 متر

بدر الجنوب3.50 متر

تريمه8.00 متر

ثار4.00 متر

حلال (سروم)4.00 متر

حميران4.00 متر

خضيران6.00 متر

قطن3.00 متر

مخش1.50 متر

نعوان3.00 متر

هداده4.00 متر

باسان3.50 متر

منطقة الباحه

الاجاعده3.00 متر

الاحسبه17.27 متر

الجنابين22.10 متر

الحلبة0.50 متر

الخالة3.50 متر

الخرار3.00 متر

الرتق6.50 متر

الصدر12.00 متر

الضحيان10.50 متر

الطلقيه5.80 متر

العزيزا4.50 متر

العقيق17.70 متر

القمع1.80 متر

المرباة0.50 متر

المرزوق7.60 متر

المشيرف0.50 متر

المظلمات6.90 متر

الملد (قوب)5.00 متر

ام الرجلين7.00 متر

ثراد9.80 متر

جرب5.00 متر

دوقه9.30 متر

زقط0.90 متر

سبيحه6.00 متر

شدا نيرا11.20 متر

ظرك9.00 متر

ظروه2.50 متر

ماطوه1.50 متر

// انتهى //

10:36ت م

0034



