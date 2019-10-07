السعودية اليوم / السفير السويلم يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي



بنوم بنه 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية ومملكة كمبوديا سعود بن فهد السويلم، رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي السيناتور سامديش ساي تشوم.

وجرى خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الكمبودية بنوم بنه ،تبادل الأحاديث الودية وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين .

// انتهى //

10:25ت م

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