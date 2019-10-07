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تنبيه لأهالي جازان.. أمطار رعدية ورياح نشطة حتى التاسعة مساء
متابعات الخليج 365 - جازان
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب والطوال والعارضة وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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