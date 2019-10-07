محمد بن مسعود - الدمام - وثّقها المصوّر "العطوي" في عامين ولخصها بدقيقتين وخصَّ بها "الخليج 365" رصد المصوّر أحمد أبو قويني العطوي؛ في فيديو خصَّ به "الخليج 365"، مناظر لطبيعة منطقة نيوم. وشملت المشاهد: مقنا وطيب اسم وسيول بجدة وشلالات الزيتة وشرما ووادي ضم، ومواقع سباقات الهجن والخيل على طريق شرما. وذكر المصوّر العطوي؛ لـ "الخليج 365"، أن هذه المشاهد تم تصويرها في أوقات وفصول مختلفة، وتمّ إخراجها على أن تكون في فيديو واحد لمدة دقيقتين؛ لمشاهدة التنوّع الجغرافي في المنطقة. نيوم سباق الهجن سباق الخيل شرما 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 10:00 AM وثّقها المصوّر "العطوي" في عامين ولخصها بدقيقتين وخصَّ بها "الخليج 365" Advertisements شلالات زيتة وسباقات هجن .. مشاهد مبهرة عن "تنوّع نيوم الجغرافي" شلالات زيتة وسباقات هجن .. مشاهد مبهرة عن "تنوّع نيوم الجغرافي" رصد المصوّر أحمد أبو قويني العطوي؛ في فيديو خصَّ به "الخليج 365"، مناظر لطبيعة منطقة نيوم. وشملت المشاهد: مقنا وطيب اسم وسيول بجدة وشلالات الزيتة وشرما ووادي ضم، ومواقع سباقات الهجن والخيل على طريق شرما. وذكر المصوّر العطوي؛ لـ "الخليج 365"، أن هذه المشاهد تم تصويرها في أوقات وفصول مختلفة، وتمّ إخراجها على أن تكون في فيديو واحد لمدة دقيقتين؛ لمشاهدة التنوّع الجغرافي في المنطقة. الكلمات المفتاحية ، شلالات زيتة وسباقات هجن .. مشاهد مبهرة عن "تنوّع نيوم الجغرافي" ،

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