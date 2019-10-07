السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة طولكرم



طولكرم 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت عمرو خالد فقهاء، ويوسف إسلام أبو ريا، ورضا مجدي عورتاني، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

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09:34ت م

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