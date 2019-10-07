السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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09:20ت م

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