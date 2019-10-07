السعودية اليوم / "شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب" محاضرة بتعاوني الجوف غداً



سكاكا 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة الجوف غداً, درساً توعوياً بعنوان "شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب"، تقدمها رسمية بنت شفق الرشيد, وذلك بجامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسكاكا.

ويأتي هذا الدرس ضمن نشاطات الفرع لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:19ت م

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