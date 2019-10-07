السعودية اليوم / أمين الباحة يوقع عقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمحافظة الحجرة



الباحة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

وقّع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط بمكتبه أمس، عقد مشروع سفلتة وأرصفة وأنارة بمحافظة الحجرة، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 2.077.530 ريالاً .

وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمية التي تشهدها مختلف محافظات الباحة لخدمة المنطقة والأهالي.

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09:15ت م

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