السعودية اليوم / "دور المنشآت البيطرية في مكافحة الأمراض الوبائية" ورشة عمل في السيح الأربعاء القادم



السيح 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

‏يقيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الأربعاء القادم، ورشة عمل حول دور المنشآت البيطرية الخاصة في مكافحة الأمراض الوبائية، بمشاركة نخبة من المتخصصين، وذلك بقاعة المحاضرات في مقر المكتب بمدينة السيح.

‏وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة ورش العمل الإرشادية والتوعوية التي نظمها المكتب مؤخراً، وتستهدف عموم المزارعين والمشروعات الزراعية والحيوانية المتخصصة وتقديم مختلف الخدمات الإرشادية لهم وتوعيتهم بالأساليب الحديثة والمبتكرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية على أسس علمية حديثة في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن.

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08:18ت م

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