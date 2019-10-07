السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 08 صفر 1441هـ الموافق 07 اكتوبر 2019م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر.

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08:00ت م

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