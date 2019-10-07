شكرا لقرائتكم فيديو.. جوازات سفر إيرانية تتساقط من قتلة متظاهري العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-07 فيديو.. جوازات سفر إيرانية تتساقط من قتلة متظاهري العراق متابعات الخليج 365 - متابعة وثق عراقيون مقطع فيديو، أوضح وجود جوازات سفر إيرانية، أفادوا بأنها سقطت من القوات الأمنية التي كانت تطارد المتظاهرين وتقمعهم بالرصاص الحي قرب ساحة التحرير وسط بغداد. Advertisements وظهر خلال المقطع الفيديو مجموعة من المتظاهرين وهي تحمل بيدها جوازات السفر الإيرانية التي سقطت من القوات الأمنية. يأتي ذلك فيما تستمر المظاهرات التي تشهدها عدد من المناطق في العراق تتقدمها العاصمة بغداد، ضمن موجة احتجاجات على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية.







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