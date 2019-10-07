، المسند: "الماطرة" الأولى ستؤثر في "الشمالية" و"الوسطى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: "الصغرى" في طريف 15.. وانخفاض ملموس يبدأ غداً

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن درجة الحرارة الصغرى سجّلت اليوم في طريف 15 مئوية؛ متوقعاً انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم غد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم وفي يومها الثاني يُتوقع أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها في أجزاءٍ متفرقة من المناطق الشمالية وأجزاءٍ من الوسطى، كما تستمر الحالة المطرية الأخرى والقادمة من البوابة الجنوبية الغربية بتأثيرها في أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أمطار الهيئة العامة للأرصاد رياح نشطة