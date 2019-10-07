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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب و الطوال والعارضة وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بدورها المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم, تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, وتشمل المدينة المنوّرة, ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر.أمطار جازان المدينة المنورة رياح سطحية
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 08:28 AM
مديرية الدفاع المدني دعت إلى اتباع الإرشادات والتعليمات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب و الطوال والعارضة وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بدورها المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم, تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, وتشمل المدينة المنوّرة, ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر.
، أمطار على "جازان" و"المدينة" تستمر حتى التاسعة مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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