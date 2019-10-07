، مرتادو طريق "الأمير ماجد": عشنا معاناة الزحام والتأخُّر عن الدوام ،

محمد بن مسعود - الدمام - مرور جدة يعلن صيانة لمدة يومين ويدعو للبحث عن طرق بديلة

عاش مرتادو طريق الأمير ماجد "السبعين" باتجاه الجنوب معاناة زحام، استمر فترات طويلة، وتسبب بتأخُّر عدد من الموظفين والطلاب عن مدارسهم بسبب وضع مطبات للبدء في أعمال صيانة على جسر تقاطع السبعين مع شارع غرناطة، وسط موجة استياء من عدم التنبيه من الجهات المعنية إلى الصيانة منذ وقت مبكر للبحث عن طرق بديلة.

"الخليج 365" تلقت شكاوى عدد من مرتادي أحد المسارات بطريق الأمير ماجد "السبعين"، أبدوا فيها تذمرهم واستياءهم لوقوف الطريق، وعدم حركة السير لفترة طويلة صباح أمس الأحد؛ ما تسبب بتأخُّر عدد من الموظفين والطلاب عن مدارسهم. وأوضحوا أنهم ظنوا أنه كان حادثًا، تسبب بذلك، لكنهم فوجئوا بوجود صيانة على جسر غرناطة دون إشارة لقائدي المركبات مسبقًا، وكذلك دون مراعاة أيام الدوام ووقت الذروة.

وطالب عدد منهم الجهات المعنية بالقيام بفتح مداخل ومخارج في جزيرة طريق الخدمة على امتداد طريق الأمير ماجد من تقاطع فلسطين إلى تقاطع غرناطة في الاتجاهين لتحرير حركة السير، وكذلك إزالة الصبات الخرسانية على رصيف الخدمة بعد تقاطع غرناطة باتجاه الجنوب.

وكان حساب المرور بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قد أعلن عصر أمس أن إدارة مرور محافظة جدة توضح لقائدي المركبات أنه سيتم البدء في أعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع غرناطة باتجاه الجنوب، وأن الأعمال ستستمر يومين، داعيًا للبحث عن طرق بديلة، منها: شارع المكرونة، طريق المدينة وطريق الملك فهد "الستين".

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