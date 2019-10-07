، "الجهني": حالة وسمية مبكرة والغزارة على هذه المناطق .. وهنا التفاصيل ،

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كشف خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني أن الفرصة لا تزال مهيأة الثلاثة الأيام القادمة لأمطار غزيرة، إن شاء الله، بتأثير الرطوبة الاستوائية لتتجدد معها فرص الأمطار هذه الليلة.
وأوضح "الجهني" أن الحالة المطرية تشمل شمال المملكة وغربها مع تحسنها على المناطق الداخلية خلال الثلاثة أيام القادمة بمشيئة الله وبحسب النموذج اللون الأزرق يشير إلى أمطار خفيفة والأخضر متوسطة إلى غزيرة والأصفر غزيرة.
وأشار "الجهني" إلى أنه من المتوقع أن يتصاعد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على الكويت والمنطقة الشرقية والرياض لترتفع معها نسب الرطوبة السطحية بشكل كبير خصوصًا ساعات الليل والصباح الباكر من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء، إن شاء الله.
وأضاف: أن تحديثات النماذج العددية المناخية مبشرة وبواكير الوسم حاضرة في هذه الأيام على الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، إضافة إلى استمرار حالة هيكا على المنطقة الغربية خصوصًا مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.
وأبان "الجهني" أن أفضل فرص الأمطار خلال الثلاثة الأيام القادمة تتجه لمنطقة مكة وما بينها وبين الطائف وعنوانها البرد الكثيف إن شاء الله.خبير الطقس زياد الجهني أمطار
"الجهني": حالة وسمية مبكرة والغزارة على هذه المناطق .. وهنا التفاصيلهادي العصيمي الخليج 365 2019-10-07
كشف خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني أن الفرصة لا تزال مهيأة الثلاثة الأيام القادمة لأمطار غزيرة، إن شاء الله، بتأثير الرطوبة الاستوائية لتتجدد معها فرص الأمطار هذه الليلة.
وأوضح "الجهني" أن الحالة المطرية تشمل شمال المملكة وغربها مع تحسنها على المناطق الداخلية خلال الثلاثة أيام القادمة بمشيئة الله وبحسب النموذج اللون الأزرق يشير إلى أمطار خفيفة والأخضر متوسطة إلى غزيرة والأصفر غزيرة.
وأشار "الجهني" إلى أنه من المتوقع أن يتصاعد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على الكويت والمنطقة الشرقية والرياض لترتفع معها نسب الرطوبة السطحية بشكل كبير خصوصًا ساعات الليل والصباح الباكر من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء، إن شاء الله.
وأضاف: أن تحديثات النماذج العددية المناخية مبشرة وبواكير الوسم حاضرة في هذه الأيام على الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، إضافة إلى استمرار حالة هيكا على المنطقة الغربية خصوصًا مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.
وأبان "الجهني" أن أفضل فرص الأمطار خلال الثلاثة الأيام القادمة تتجه لمنطقة مكة وما بينها وبين الطائف وعنوانها البرد الكثيف إن شاء الله.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
12:43 AM
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
08:02 AM
قال إن تأثير الرطوبة الاستوائية تتجدد معها فرص الأمطار خلال 3 أيام قادمة
كشف خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني أن الفرصة لا تزال مهيأة الثلاثة الأيام القادمة لأمطار غزيرة، إن شاء الله، بتأثير الرطوبة الاستوائية لتتجدد معها فرص الأمطار هذه الليلة.
وأوضح "الجهني" أن الحالة المطرية تشمل شمال المملكة وغربها مع تحسنها على المناطق الداخلية خلال الثلاثة أيام القادمة بمشيئة الله وبحسب النموذج اللون الأزرق يشير إلى أمطار خفيفة والأخضر متوسطة إلى غزيرة والأصفر غزيرة.
وأشار "الجهني" إلى أنه من المتوقع أن يتصاعد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على الكويت والمنطقة الشرقية والرياض لترتفع معها نسب الرطوبة السطحية بشكل كبير خصوصًا ساعات الليل والصباح الباكر من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء، إن شاء الله.
وأضاف: أن تحديثات النماذج العددية المناخية مبشرة وبواكير الوسم حاضرة في هذه الأيام على الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، إضافة إلى استمرار حالة هيكا على المنطقة الغربية خصوصًا مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.
وأبان "الجهني" أن أفضل فرص الأمطار خلال الثلاثة الأيام القادمة تتجه لمنطقة مكة وما بينها وبين الطائف وعنوانها البرد الكثيف إن شاء الله.
، "الجهني": حالة وسمية مبكرة والغزارة على هذه المناطق .. وهنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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