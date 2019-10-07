حساب المواطن يرد على تساؤلات المستفيدين ويوضح هدف رسالة الحسابات البنكية

دائماً ما يقوم برنامج حساب المواطن بالرد على كافة التساؤلات الآتية من المستفيدين والمستفيدات، سواء عبر الصفحة الخاصة به على توتير أو من خلال الموقع الخاص به، ويُذكر أنه دائماً يُدلى بكافة المستجدات، وآخر ما تم إيضاحه هو اقتراب موعد صرف الدفعة الثالثة والعشرين من حساب المواطن، ويُذكر أنها من المقرر صرفها اليوم العاشر من شهر أكتوبر، وهو اليوم المحدد صرف دعم هذا البرنامج به من كل شهر ميلادي، ويتم تبكير موعد الدفعة أو تأخيره يوماً واحداً في حالة أن يكون اليوم المقرر أجازة أسبوعية أو أجازة رسمية في المملكة العربية السعودية.

سبب رسالة الحساب البنكي من حساب المواطن

قد قام البرنامج بإرسال رسائل الحساب البنكي من أجل توجيه رسالة واضحة للمستفيدين والمستفيدات، وهي أنه يجب إدخال البيانات الخاصة بهم بشكل صحيح، وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالطلب ووضع المرفقات الصحيحة، وذلك من أجل الحصول على الدعم الخاص بحساب المواطن.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

أن يكون المستفيد مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون حاملاً للجنسية السعودية.

ألا يكون لديه بطاقة تنقل.

ألا يكون قد تم سجنه من قبل في مراكز الإيواء الحكومي.

أن تكون كافة بياناته صحيحة.

رابط تسجيل دعم حساب المواطن

يُذكر أنه يتواجد رابط خاص بهذا البرنامج يُمكن من خلاله التسجيل والحصول على الدعم وهو رابط حساب المواطن، ويُذكر أن هذا البرنامج تم تخصيصه من قِبل الجهات المختصة بالحكومة السعودية، لتقدي يد العون إلى محدودي الدخل والمحتاجين، وذلك لمساعدتهم في تحمل ظروف الحياة القاسية، ولكن هناك شروط يجب توافرها في الفئات المستحقة، وتم إيضاحها.