خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين 1441 من خلال أبشر استعلم عن هوية مقيم وكيفية تجديدها

يتم البحث دائماً عن خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين 1441، وذلك عن طريق بوابة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية والتي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات بخلاف الاستعلام عن الإقامة وذلك للمواطنين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، والتعرف على تاريخ انتهاء الإقامة وموعد تجديدها.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين 1441

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة لعام 1441 من خلال الدخول إلى أبشر أفراد، حيث يوجد نوعين في منصة أبشر: وهما ابشر أعمال وأبشر أفراد، وبعد ذلك يجب اتباع هذه الخطوات بصورة صحيحة:

تسجيل الدخول أولاً في بوابة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وأيضاً كلمة المرور.

ثم الضغط بعد ذلك على خانة الاستعلامات الالكترونية.

واختيار منها الاستعلام عن الإقامة للتعرف على موعد انتهاء الإقامة وأيضاً موعد تجديدها.

ويجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ومنها اسم المواطن وجنسيته، لكي تظهر أمامكم كافة البيانات الخاصة بالإقامة.

صلاحية الإقامة 2019/1441

يجب على جميع المواطنين أن يقوموا بالاستعلام عن الإقامة الخاصة بهم من وقت لآخر والتأكد من أنها صالحة، حيث أنه في حالة انتهاء الإقامة يصبح لا يوجد حق للمواطن أن يقيم في هذه البلد ويصبح أمر مخالف يعاقب عليه القانون، حيث ممكن أن تكون العقوبات مادية وممكن أن تصل إلى الترحيل من هذه الأراضي، حيث تسعى المملكة العربية السعودية للتخلص من أي أمور مخالفة بها، ويجب الاهتمام بهذا الأمر.