عاجل اليمن : لو خايف من الصلع.. نصائح ووصفات طبيعية لتغذية الشعر للرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف من الصلع.. نصائح ووصفات طبيعية لتغذية الشعر للرجال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعانى بعض الرجال من مشكلة تساقط الشعر، التى تعود لأسباب مختلفة منها اتباع نظام غذائى يفتقر للمواد الغذائية اللازمة لتغذية الشعر، ما يؤدى فى النهاية إلى ضعف الشعر وتساقطه وبالتالى الصلع، ولتجنب هذه المشكلة، نتعرف فى التقرير على وصفات طبيعية لتغذية الشعر، والتى نتعرف عليها فى التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "wikihow".

وصفات طبيعية لتغذية الشعر

وصفات طبيعية لتغذية الشعر للرجال:



إكليل الجبل

- ضع زيت إكليل الجبل على فروة رأسك مرتين يوميًا، لتغذية شعرك، وتقويته، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع قطرات تتراوح مابين 10-15 قطرة على فروة الرأس للتدليك ثم غسل الشعر بعد دقائق وذلك خلال 6 أشهر على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

طرق الحفاظ على شعر قوى

زيت الخروع

ومن الزيوت الطبيعية التى تساعد على نمو الشعر، زيت الخروع الذى ينصح باستخدامه 1-2 مرات في الأسبوع بالتزامن مع منتجات أخرى، مثل الشامبو والبلسم، وينصح بتدليك الرأس به وتركه لعدة دقائق ثم غسل الشعر بالشامبو والبلسم.

Advertisements

تجنب التعرض للشمس

ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس بقدر الإمكان، ولكن إذا كنت مضطرا، يجب ارتداء قبعة لحماية شعرك من أضرار أشعة الشمس، مع غسل الشعر بالشامبو المناسب بشكل يومى، لحمايته من التلف.

نصائح لتغذية الشعر

استخدام شامبو مناسب

ينصح باستخدام شامبو مناسب لنوع الشعر، وتجنب استخدام شامبو كثيف يمكن أن يتسبب في جفاف الشعر وهشاشته، وكما يزيل الزيوت الطبيعية للشعر.