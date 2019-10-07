عاجل اليمن : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويعقد اجتماع مع كبار العلماء بشأن الدعاة المعتقلين واستدعاء ولي العهد.. وسعود القحطاني يتدخل وهكذا كانت النتيجة

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يفاجئ الجميع ويعقد اجتماع مع كبار العلماء بشأن الدعاة المعتقلين واستدعاء ولي العهد.. وسعود القحطاني يتدخل وهكذا كانت النتيجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مغرد سعودي شهير، عن موقف مشرف لعدد من اعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية، أثناء اجتماع مع الملك سلمان، بشأن قضية الدعاة المعتقلين في المملكة.

وقال حساب "العهد الجديد"، في سلسلة تغريدات رصدها "ناس تايمز": "‏وقف أعضاء من هيئة كبار العلماء وقفة مشرفة (نوعا ما) في ملف المشايخ المعتقلين، حين سألهم الملك في الاجتماع الذي جمعه بهم عقب الحج، وطلب رأيهم في هذا الملف".

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وأشار إلى أن إجابة أحدهم كانت قوية، حيث قال: "نحن الذي نعرفه عنهم أنهم يحبون وطنهم، ومجتهدين في الخير، إلا إذا أنتم عندكم معلومات عنهم، فأنتم أدرى وأعرف".

وأكد "العهد الجديد" أنه "‏على طول، نادى الملك ولده محمد إلى هذا المجلس، وسأله أمام كبار العلماء: أين وصل موضوع المشايخ المعتقلين، وليه طوّلت التحقيقات؟ فأجابه محمد: طال عمرك نحن كُنا في الحج، وهالشهرين راح ننتهي من التحقيقات والمحاكمات.

ولذلك السبب تعجّل ابن سلمان في الجلسات وسيتم إطلاق الأحكام قريبا". ولفت "العهد الجديد" إلى تدخل المستشار السابق في الديوان سعود القحطاني، في القضية، قائلا : "‏لا يفوتني أن أذكر أن سعود القحطاني اتصل بأحد هؤلاء العلماء قبل اجتماع الملك بهم، وقال له: إذا سألكم الملك عن المشايخ المعتقلين، فقل له: أنهم إرهابيين، ولديهم صلات مع قطر. لكن الذي حدث أن أحد كبار العلماء بادر بإجابة الملك بالجواب الذي ذكرته أنفا".

