عاجل اليمن : محمد بن سلمان يفاجئ الرئيس هادي إلى مقر إقامته في الرياض ويجبره على حسم هذه الملفات الحساسة التي طال انتظارها (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يفاجئ الرئيس هادي إلى مقر إقامته في الرياض ويجبره على حسم هذه الملفات الحساسة التي طال انتظارها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسم لقاء ثنائي جمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي، عددًا من النقاط العالقة حول اتفاقية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ونقلت صحيفة عدن الغد، عن مصادر لم تسمها "ان اجتماعا مطولا ضم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في الرياض مساء امس السبت واستمر لساعات".

قد يهمك ايضاً:

الشرعيه تصيب الانتقالي بمقتل وتنتزع اتفاق يعيدها الى قلب مدينه عدن وهذه ابرز بنوده

عاجل وهام : خبر سيء للغاية وردنا الآن وغير سار لجميع اليمنيين…(تفاصيل)..

فيديو.. فلكي سعودي:يسعد جميع السعوديين ويعلن 6 أيام فاصله عن هذا الموسم الذي ينتظره جميع سكان المملكه

محلل نفسي: الجنس ليس ما يُمارس على فراش الزوجية فقط ويكشف اسرار لايعرفها كثير من الرجال(فيديو)

Advertisements

السعودية تحذر المواطنين مما سيحدث يوم غدٍ وسط العاصمة

لأول مرة محمد علي يلعب على الوتر الحساس ويفجر قنبلة خطيرة أزعجت محمد بن سلمان: هذا ما سيحدث للسعودية عقب سقوط السيسي

بشرى ساره لجميع سكان العاصمه صنعاء من وزير المالية .. التفاصيل الهامه ؟

عقوبات دولية على الشرعية بسبب تصرفات هؤلاء المسؤولين بعد الإطاحة بمصرف الكريمي بعد هذه الجريمة البشعة.. (الأسماء)

وقالت الصحيفة إن الاجتماع عقد بمقر اقامة الرئيس هادي وكرس لمناقشة اتفاف سلام محتمل في عدن.

اشارت المصادر الى ان الطرفين حسما عدد من نقاط الاختلاف التي كانت عالقة في الاتفاق.

واجرت عدن الغد اتصالاتها حيث قال مصدر حكومي ان التوقيع على الاتفاق ربما يتم خلال ايام لكن مصدرا حكوميا اخرا مقربا من الرئاسة نفى صحة الاقتراب الى تفاهمات تفضي الى توقيع اتفاق السلام هذا.