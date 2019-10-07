عاجل اليمن : الامارات تستعد لتفجير الوضع عسكرياً في خمس محافظات يمنية خلال الساعات القادمة..! (اسماء المحافظات + تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تستعد لتفجير الوضع عسكرياً في خمس محافظات يمنية خلال الساعات القادمة..! (اسماء المحافظات + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مراقبون وسياسيون يمنيون من انفجار الأوضاع في الساعات القادمة في أكثر من محافظة يمنية بين قوات الانتقالي المدعومة إماراتياً وبين قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

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وتدوال نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" معلومات عن استعدادات عسكرية من قبل قوات الانتقالي التابعة للامارات، لتفجير الأوضاع عسكرياً في أبين وشبوة وحضرموت وسقطرى في الجنوب ومحافظة تعز وسط البلاد.

وأشار النشطاء إلى أن قوات الانتقالي المدعوم إماراتياً يسعى لتفجير الوضع في سقطرى بعد إفشال محاولته الانقلابية الفاشلة في الأيام الماضية، واستغلال مطالب الناس العادلة في حضرموت، ويحشد عسكرياً في شبوة وأبين، بالإضافة إلى محاولة تفجير الاوضاع في التربة بـ تعز.

وكانت قوات العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي ، دفعت بتعزيزات كبيرة الى عدن، متجهة الى ابين لاستكمال السيطرة عليها ومن ثم الانتقال للسيطرة على شبوة.