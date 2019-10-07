مسئول عسكري صيني: العلاقات مع الجيش السوداني متطورة وممتدة

التقى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الأحد، مع اللميد جوان بينق الملحق العسكري لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة بلاده.

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف بعمق العلاقات الأزلية بين الشعبين السوداني والصيني، مؤكدا الحرص على تطويرها وقال إنها ستظل قوية.

من جانبه عبر العميد جوان عن كامل شكره وتقديره وامتنانه للسودان قيادة وشعبا وقواته المسلحة للتعاون الذي وجده إبان فترة عمله بالبلاد ووصف الملحق العسكري الصيني العلاقات بين الجيشين بالمتطورة في إطار العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات.

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