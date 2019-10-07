اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 07 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 57ر63 نقطة أو ما يعادل 30ر0% ليصل إلى 63ر21346 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 92ر2 نقطة، أو19ر0%، ليصل إلى 98ر1569 نقطة.

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07:16ت م

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