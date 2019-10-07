شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حوثي للقصف المدفعي وتحشيد مسلحين في الحديدة والان مع التفاصيل

عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، تكثيف عمليات القصف والاستهداف لمواقع تمركز القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وأكد مصدر عسكري، قيام الميليشيات بقصف المواقع المتمركزة جنوب الدريهمي بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 ، فيما قصفت المواقع شرق المديرية بقذائف مدفع B10 بشكل عنيف، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وأضاف المصدر إن الميليشيا فتحت نيران أسلحتها على مواقع أخرى شمال الدريهمي مستخدمة الأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 بشكل مكثف وعنيف.

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ويتزامن القصف والاستهداف الحوثي الممنهج واليومي في كافة مناطق الحديدة مع هجمات شنتها الميليشيا مؤخراً على مواقع القوات المشتركة في مديريات حيس والتحيتا جنوبي الحديدة في محاولة منها لاستعادة السيطرة عليها وباقي المناطق التي خسرتها سابقاً وباءت جميعها بالفشل والانكسار، وفقا للمركز الإعلامي لألوية العمالقة.

كما دفعت ميليشيات الحوثي بمجاميع جديدة من مسلحيها إلى شرق وشمال مديرية حيس التي تأتي بعد التحيتا ومناطقها في صدارة أهداف التصعيد الحوثي.

وترفض الميليشيات الحوثية الالتزام ببنود الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، إذ كثفت من عمليات التصعيد على أكثر من محور في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة أواخر العام المنصرم، بحسب اتهامات الشرعية اليمنية.