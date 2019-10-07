سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في التعاملات الصباحية بشركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك الكبرى بالمطارات والفنادق، وبلغ متوسط السعر 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وعلى شاشات البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، استقر سعر العملة الخضراء عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية، وفي بنوك الإسكندرية والمصرف المتحد والأهلي اليوناني بمصر.

سعر الدولار في أكبر بنك خاص

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، استقر أيضا سعر الدولار عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنكي التعمير والإسكان والعربي الأفريقي.

Advertisements

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.27 جنيه للشراء و16.37 للبيع.

وبسعر أقل بنحو قرش، قدمت بنوك البركة وعودة والمصري الخليجي وكريدي أجريكول الدولار مقابل 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

استقرار اليورو والإسترليني والعملات العربية

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، استقر سعر اليورو عند 17.75 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، كما استقر سعر الإسترليني عند 19.90 جنيه للشراء و20.26 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، كما بقي سعر الدينار الكويتي عند 53.13 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.