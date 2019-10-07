بخمس خطوات سداد نصف إجمالي فاتورة الكهرباء.. طريقة استعراض الفاتورة…

الجهات الحكومية على اختلاف انواعها في المملكة العربية السعودية ، لا تألُ جهدًا في التيسير على المواطنين ، من خلال إتاحة الإستفادة من الخدمات إلكترونيًا ، ومن بين تلك الجهات الشركة السعودية للكهرباء ، التي أتاحت لمشتركيها إمكانية سداد نصف إجمالي فاتورة الكهرباء عبر تطبيق البنك ، وأوضحت الشركة ذلك بالخطوات ، في معرض الرد على استفسار وردها بشأن خطوات السداد ، وكذلك كيفية استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها وفي هذه المقالة نستعرض تلك الخطوات وعددها خمسة وهي سهلة وبسيطة.

سداد نصف إجمالي فاتورة الكهرباء

خطوات سداد نصف إجمالي فاتورة الكهرباء عبر تطبيق البنك

ذكّرت الشركة السعودية للكهرباء مجددًا بخطوات سداد نصف إجمالي فواتير الكهرباء من خلال تطبيق البنك ، والتي تتم بالخطوات التالية:

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اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة.

اختيار الشركة السعودية للكهرباء.

إدخال رقم الحساب.

النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته.

إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

طريقة استعراض فاتورة الكهرباء الإلكترونية

يمكن للمشترك في شركة كهرباء السعودية ، استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها ، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الشركة السعودية للكهرياء .

. الضغط على خدمات الفواتير من تبويب خدمات المشتركين.

اختيار من قائمة فاتورتك ، استعراض الفاتورة الإلكترونية.

ويمكن استعراض وطباعة الفاتورة الإلكترونية أيضًأ من خلال تطبيق “الكهرباء”.

وننوه غلى انه هناك العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها شركة كهرباء السعودية، لذا نأمل منكم متابعتنا لنطلعم على تفاصيل المزيد من الخدمات من خلال مقالات أخرى.