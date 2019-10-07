برنامج حساب المواطن : موعد صرف الدفعة الثالثة والعشرين وشروط الاستحقاق

يستعد برنامج حساب المواطن منذ فترة لصرف الدفعة الثالثة والعشرين للمستفيدين الخاصة بشهر أكتوبر لهذا العام، وقد أعلن بشكل رسمي عن أن بداية صرف هذه الدفعة سيكون في الموعد المعتاد أي في العاشر من شهر أكتوبر والموافق بالتاريخ الهجري الحادي عشر من صفر، فمن الجدير ذكره أن دفعة برنامج حساب المواطن يتم صرفها كل شهر ميلادي في يوم 10.

موعد صرف الدفعة الثالثة والعشرين من حساب المواطن

قبل موعد صرف دفعة حساب المواطن الخاصة بشهر أكتوبر قام البرنامج بالرد على مجموعة من الأسئلة جاءت على الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول الأخبار المتردد عن توقف صرف الدفعات في الفترة القادمة، ولكن قام البرنامج بنفي تلك الأخبار، وأن ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، وأنه سيتم صرف الدفعات القادمة في الموعد الخاص بها وهو العاشر من كل شهر ميلادي، إلا في حالة وجود عطلة رسمية يتم تقديم الصرف يوم أو تأخيره يوم.

شروط برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن هو برنامج قامت بتأسيسه الحكومة بالمملكة السعودية من أجل تقديم الدعم للمواطنين الذين دخلهم محدود أو متوسط، لكي تساعدهم في التغلب على الظروف الصعبة التي يواجها، ولكن يجب أن يتوافر بهم مجموعة من الشروط والتي من أهمها، أن يكون هذا الشخص مقيم في المملكة، وأن يكون لم يدخل من قبل إلى السجن أو دار إيواء حكومي، وأن تتطابق بياناته مع البيانات الموجودة.