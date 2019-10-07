خطوات الاستعلام عن البصمة السعودية عبر بوابة أبشر الالكترونية

نقدم لكم في مقالنا خطوات الاستعلام عن البصمة السعودية، حيث توفر الحكومة السعودية هذه الخدمة من خلال بوابة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك يكون باستخدام رقم الجواز أو رقم الإقامة، والهدف من ذلك العبور من أي بوابة دون أن يقوم الموظف بتوقيف المواطن، سواء كان ذلك في أي منفذ بري أو جوي أو بحري، ونقدم لكم هذه الخطوات في هذا المقال لتوفير التعب والذهاب إلى مكتب الجوازات.

خطوات الاستعلام عن البصمة السعودية أبشر

يمكن لأي مواطن أن يوثق بصمته في الأنظمة الخاصة بوزارة الداخلية السعودية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وهي الآتي:

يجب الدخول أولاً إلى موقع وزارة الداخلية السعودية الالكتروني.

وبعد ذلك يتم الضغط على الاستعلامات الالكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع أبشر الالكتروني.

ثم يتم كتابة الاسم الشخصي الخاص بالمستخدم وأيضاً كلمة المرور.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

الاستعلام عن البصمة السعودية أبشر

بعد تسجيل الدخول في أبشر الالكتروني نقوم باختيار خدمة الاستفسار العام عن البصمة من قائمة قطاع الجوازات، حيث بذلك يتمكن المواطن السعودي أو المغترب من الاستعلام عن بيانات البصمة إذا كانت محدثة بالفعل أم هي بحاجة إلى تحديث بصورة الكترونية، ولذلك يجب على جميع المواطنين أو الوافدين أن يقوموا بالاستعلام عن البصمة من آن لآخر للتأكد من تحديثها وعدم حدوث أي مشكلة عند العبور من أي نظام أمني يتبع لوزارة الداخلية داخل أي مكان بالمملكة.