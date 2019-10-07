موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1441 من الحكومة السعودية عبر موقع وزارة العمل برقم السجل المدني

كشفت مجموعة من الأخبار المتداولة في المملكة العربية السعودية، أن الحكومة في المملكة تستعد لاستئناف صرف معونات المساعدة المقطوعة، والتي تم توقفها لعدد من الأشهر السابقة، مع استقبال عدد كبير من الطلبات والاستفسارات من قبل المواطنين المستفيدين، والذين يتسائلون عن موعد صرفها، ويطالبون بإعادتها مرة ثانية، حيث أنها أحد أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة صعوبات الحياة، مثل برنامج حساب المواطن الذي يتم صرفه شهرياً.

صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1441

المساعدة المقطوعة هي أحد المساعدات المادية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين، لتساعدهم على تخطي أثار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه المملكة، والذي بسببه تم رفع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية، والوقود، إلى جانب رفع الدعم عن عدد من الخدمات، ويتم صرف هذه المساعدات للأسر ذات الدخل المحدود، وأهالي السجناء، والأرامل والمطلقات والأيتام، والعاجزين، وأهلي المتغيبين.

طرق الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن كل ما يخص المساعدة المقطوعة، من موعد صرفه، وطريقة التقديم عليها، والشروط الواجب توافرها عن من يصلح للاستفادة منها، من خلال عدد من الطرق، فمن الممكن عن طريق الاتصال بالرقم 8001222777، أو من خلال زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإدخال رقم هوية المواطن الذي يرغب في الاستعلام، وعلى من يرغب في الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1441، اتباع أحد الطرق التي أشرنا لها، ومن الجدير بالذكر أن المساعدات المقطوعة هي مساعدة مالية غير ثابتة، فهي ليس لها موعد محدد للصرف، لا شهرية ولا أسبوعية ولا سنوية.