صور.. سقوط جزء من سقف مدرسة ثانوية للبنات بالقنفذة أثناء اليوم الدراسي

أخلت إدارة المدرسة الثانوية الثانية للبنات بالقنفذة الطالبات اليوم الأحد بعد انهيار جزء من سقف فناء المدرسة المدرسة أثناء اليوم الدراسي. وأكد المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة، محمد المرحبي، أن الدراسة ستُستأنف بالمدرسة غداً بشكل طبيعي، بعد أن أنهت إدارة التعليم معاينة المبنى بإشراف هندسي متخصص، واتضح عدم وجود أضرار أو تلفيات في الموقع. وأبان أن العمل جارٍ على إزالة السقف المستعار بشكل كامل، مراعاة لسلامة الطالبات. وأشار إلى أن مدير التعليم بالمحافظة وقف على الموقع وطلب تقريرا فنيا عن أسباب سقوط أجزاء من السقف المستعار.

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