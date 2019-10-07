يهدف لحماية المنشآت البترولية.. انطلاق التمرين البحري المختلط “جسر 20” والمسنود...

انطلقت اليوم الأحد مناورات التمرين البحري المختلط (جسر-20) والمسنود (أمواج-4) في مياه الخليج العربي بمشاركة قوات سعودية وبحرينية. وشارك في التمرين القوات البحرية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي والقوات الجوية السعودية والدفاع الجوي السعودي ممثلا بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية البحريني. وأوضح قائد التمرين، العميد البحري الركن إبراهيم البلوي، أن التمرين يهدف إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها البحرينية. كما يهدف لتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة. ويشتمل التمرينان على عددٍ من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

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