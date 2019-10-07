︎ :
.
كشفت شركة جوجل عن وجود ثغرة أمنية غير مصححة في نظام التشغيل أندرويد تُستخدم في الهجمات.
وقالت الشركة إن الثغرة عاودت الظهور في الإصدارات الأحدث من أندرويد، رغم أنه جرى إصلاحها في الإصدارات الأقدم.
وأضافت أن الثغرة التي تحمل اسم “CVE-2019-2215” توجد في نواة نظام التشغيل أندرويد، ويمكن استخدامها لمساعدة المهاجم في الحصول على وصول إلى المستخدم الجذر للجهاز.
ولفتت إلى أن الثغرة الأمنية تؤثر على نماذج هواتف أندرويد العاملة بنسخة أندرويد 8.0 وما بعده، سواء التابعة لشركة سامسونج أو هواوي.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف ثغرة أمنية جديدة في هواتف أندرويد الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.