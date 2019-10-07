“زين السعودية” تطلق أكبر شبكة للجيل الخامس”5G” في المنطقة

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أطلقت شركة “زين السعودية” خدمات شبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة، وذلك عبر اطلاقها المرحلة الأولى والتي تعد الأكبر في المنطقة حتى الآن، حيث ستغطي 20 مدينة في المملكة عبر 2000 برج، على أن يتم زيادة عدد المدن المشمولة بالتغطية خلال الأشهر المقبلة لتصل الى 26 مدينة يتم تغطيتها بـ2600 برج مع نهاية العام 2019.

ويأتي إطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس5G وتغطيتها الواسعة في عدد كبير من المناطق، ليعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة وفق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تسريع نشر هذه التقنية المتقدمة والتطبيقات الخاصة بها والتي تعتبر تحولاً عالمياً ضخماً في مجال التقنية الرقمية والاتصالات، مما يوفر اتصال انترنت متنقل فائق السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة.

وفي إطار تعليقه على هذا الإنجاز النوعي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “زين السعودية” المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن “شبكة الجيل الخامس 5G ستتحقق تغييراً كبيراً في صناعة الاتصالات في المملكة، وستساهم في خلق نماذج أعمال جديدة وفتح الفرص للعديد من القطاعات مثل المالية، و تقنية المعلومات والاتصالات، والزراعة، والسياحة، والترفيه، والسيارات، والصحة، والتعليم، والقطاع العام، على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف أنه من المتوقع أيضاً أن تساهم التقنية بشكل كبير في نمو اقتصاد البلاد، مما يوفر آلاف من فرص العمل الجديدة”.

وأشار الدغيثر إلى استمرار زين السعودية في تعزيز خدماتها وإطلاق عروض مبتكرة تضمن رضا العملاء مؤكداً حرصها على تقديم خدمات الجيل الخامس 5Gلتكون بمتناول جميع القطاعات والأفراد من خلال حزم الخدمات المختلفة وبأسعار تنافسية.

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وشدد الدغيثر قائلاً: “ما زلنا ملتزمين بالمزيد من الاستثمار في البنية التحتية وتطوير خدماتنا لتكون على قدم المساواة مع تطورات التقنية الرقمية العالمية وتقديم خدمات جديدة نوعية لدعم قدرات وتغطية شبكة الجيل الخامس 5G”.

وستُوفر خدمات شبكة الجيل الخامس5G للمشتركين سرعة فائقة، حيث أنها أسرع بمعدل 10 أضعاف من شبكة الجيل الرابع الحالية، وسيتم إطلاق المزيد من الباقات المفوترة للباقات الصوتية. وتمكّن شبكات الجيل الخامس مستخدميها للوصول للحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات وغيرها من الحلول والامكانات المبتكرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمحتوى الذي يريدونه من ترفيه أو ألعاب الكترونية.

وكذلك، تقدم خدمات الجيل الخامسفرصة مهمة للمختصين والطلاب في حقول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لتطوير أبحاثهم ودراساتهم، فضلاً عن أنها ستفتح آفاق جديدة للمملكة في قطاعات حيوية ترتبط بخدمات البيانات الكبيرة (Big Data)، لا سيما انترنت الأشياء والخدمات الذكية المتعددة مثل السيارات ذاتية القيادة وشبكات المدن الذكية، إضافة الى استخراج الفيزا الالكترونية وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. كما تستعد “زين السعودية” أيضا لتعزيز خدمات انترنت الأشياء وخدمة المدفوعات الرقمية في فترة قريبة.

وتحرص “زين السعودية” على مواكبة المشاريع السعودية العملاقة والمبادرات الحكومية، التي تترجم بشكل واضح رؤية المملكة الطموحة بأن تكون رائدة المشاريع الرقمية والأكثر ابتكاراً، حيث دشّنت “زين السعودية” مؤخراً شبكة الجيل الخامس في مطار خليج نيوم، المنطقة التي تعتبر واجهة المملكة المستقبلية..، كما قدّمت تقنيات مذهلة باستخدام شبكة الجيل الخامس خلال حفل تدشين التأشيرة السياحية “أهلاً باالعالم”.



