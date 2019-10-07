إطلاق تطبيق “مدرستي” لتيسير إدارة المرافق التعليمية وصيانتها وحل مشكلاتها

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أطلقت “تطوير للمباني”، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم، تطبيق “مدرستي”.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة المرافق المهندس عادل الرويشدي أن التطبيق الجديد الذي تعود ملكيته إلى شركة تطوير للمباني, يسمح برفع الطلبات الخاصة بإدارة المرافق التعليمية، ومتابعتها، ومراقبتها من خلال منصة واحدة, ويستهدف قادة المدارس، في تسهيل القيام بالطلبات ومتابعتها، والحفاظ على نظافة المرفق وصلاحيته، وتحسين الخدمة المقدمة من الشركات المنفذة ، ونمو العوائد الاستثمارية لمرافق وزارة التعليم.

وأشار إلى أن التطبيق أطلق تجريبيًا مطلع أغسطس الماضي، وأصبح جاهزاً الآن للاستخدام الفعلي, لافتاً إلى أن التطبيق يقوم بدور حلقة الوصل بين قادة المدارس والشركات المنفذة للعقود لإنهاء ومتابعة جميع الملاحظات وطلبات العمل بشكل منظم وسريع مما يساعد على توفير بيئة تعليمية نظيفة وصحية.

وأفاد أن التطبيق يتميز بإتاحته إرسال الطلب للجهة المعنية بصيانة المرفق التعليمي في أقل وقت ممكن، وبوضوحه وسهولة استخدامه، لكونه باللغة العربية، بالإضافة إلى توفيره إمكانية رفع صور توضح نوع الملاحظات , مبينًا أن طريقة استخدام التطبيق تتلخص في تسجيل مدير المدرسة الدخول عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار طلب جديد، ثم اختيار المشكلة ووصفها، وإرفاق صورة لعرض المشكلة للمستقبل إن أراد،مع النقر على خيار (التالي) لاختيار المبنى الذي يوجد به المشكلة، ثم اختيار المكان مع ملء بيانات التواصل التابعة له، وأخيرًا إرسال الطلب.

ولفت المهندس الرويشدي إلى أن شركة تطوير للمباني باستخدام التطبيق تمكنت من تنفيذ 6,337 طلبًا توزعت على 2323 عملية في مدارس جدة (1254 عملية نظافة، و1069 عملية تكييف)، و1127 عملية في مدارس مكة المكرمة (550 عملية صيانة وتشغيل، و577 عملية تكييف)، و1538 عملية في مدارس المدينة المنورة (759 صيانة وتشغيل، و779 عملية تكييف)، و1349 في مدارس الرياض (835 عملية نظافة، وعملية 514 صيانة وتشغيل ونظافة) حتى الآن.

يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة .

