برواتب 6500 ريال وعمولات.. وظائف إدارية للرجال والنساء بقطاع البنوك

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أعلنت شركة الحلول الممتازة عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) للعمل في قطاع البنوك بكل من (الرياض، جدة، الخبر، الدمام) على النحو التالي:
– أخصائي تمويل عقاري – وظائف متعددة (للرجال – جدة)
المتطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في مجال المبيعات العقارية أو تسويق العقار.
– أخصائية تسويق ومبيعات – وظائف متعددة (للنساء – الدمام، الخبر)
المتطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في مجال المبيعات البنكية.
– أخصائية تسويق هاتفي – وظائف متعددة (للنساء – الرياض)
المتطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في التسويق الهاتفي بأحد البنوك في المملكة.
– مسوق هاتفي – وظائف متعددة (للرجال – الدمام، الخبر)
المطلبات: مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خبرة في التسويق الهاتفي.
– موظف خدمة عملاء هاتفي – وظائف متعددة (للرجال – الرياض)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.
وأضحت أن المزايا تتمثل في:
– رواتب تتراوح من (5,000) إلى (6,500) شهرياً.
– عمولات ومكافآت شهرية.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– اجازة سنوية شهر مدفوعة الراتب.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.
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