وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُشرف الهيكل التنظيمي المؤسسي)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُشرف الهيكل التنظيمي المؤسسي (Organization Design Supervisor).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).
3- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
5- شهادات مهنية في (إدارة المواهب، تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي المؤسسي) أو ما يعادلها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/10/06م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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