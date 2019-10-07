وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بشركة تطوير لتقنيات التعليم

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أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُهندس برمجيات Software Engineer)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُهندس برمجيات (Software Engineer).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
2- خبرة في مجال التطوير والبرمجة وقواعد البيانات.
3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
المسؤوليات:
1- تطوير جودة البرمجيات وتطبيقات الويب.
2- تحليل وصيانة تطبيقات البرمجيات الحالية.
3- اكتشاف وإصلاح الخلل البرمجي.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2019/10/06م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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