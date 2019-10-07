

روما 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

تغلب فريق يوفنتوس على إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف في المرحلة السابعة من

وافتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الرابعة، لكن مواطنه لاوتارو مارتينيز أحرز هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء, فيما أحرز هدف الفوز ليوفنتوس الأرجنتيني جونزالو هيجوين في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة زاد رصيد يوفنتوس، حامل لقب البطولة في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 19 نقطة في الصدارة، ليعرقل الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) الانطلاقة الناجحة لمنافسه الذي فاز في مبارياته الست الأولى.

//انتهى//

02:01ت م

0239



روما 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق يوفنتوس على إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي وافتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الرابعة، لكن مواطنه لاوتارو مارتينيز أحرز هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء, فيما أحرز هدف الفوز ليوفنتوس الأرجنتيني جونزالو هيجوين في الدقيقة 80 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة زاد رصيد يوفنتوس، حامل لقب البطولة في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 19 نقطة في الصدارة، ليعرقل الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) الانطلاقة الناجحة لمنافسه الذي فاز في مبارياته الست الأولى.//انتهى//02:01ت م0239

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / يوفنتوس يتغلب على إنتر ويتصدر الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.