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تفاعل كبير مع جهاز الخدمة الذاتية لإصدار التأشيرة السياحية في جيتكس
متابعات الخليج 365 - أبو ظبي
شهد جناح الجوازات السعودية في معرض جيتكس 2019 تفاعلًا كبيرًا من جانب الزوار مع جهاز الخدمة الذاتية لإصدار التأشيرة السياحية.
ونشرت الجوازات صورًا تبين عملية التفاعل بين الزوار وجهاز الخدمة الذاتية، وسط إشادة كبيرة بجهود الجوازات في تسهيل الإجراءات.
وخطت المملكة خطوة جديدة قبل أيام لاستقطاب الفرص الواعدة باستثمارات ضخمة، بعد فتح الباب أمام السياح في مختلف دول العالم للحصول على التأشيرة السياحية.
ويمكن لمواطني الدول المعنية التقدم بطلب إلكتروني للحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة في المملكة على الرابط هنا أو استصدار التأشيرة فورًا عند وصولهم إلى المملكة من خلال أكشاك إلكترونية أو المكاتب المخصصة لاستصدار التأشيرات في نقطة الوصول.
ويعتبر جيتكس الذي تنعقد خلال الفترة من 6- 10 أكتوبر في دبي بمشاركة المملكة، أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل فرصة جيدة للشركات على مدار أسبوع كامل لاستعراض إبداعاتها الجديدة.
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