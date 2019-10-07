2019-10-07

تفاعل كبير مع جهاز الخدمة الذاتية لإصدار التأشيرة السياحية في جيتكس

متابعات الخليج 365 - أبو ظبي

شهد جناح الجوازات السعودية في معرض جيتكس 2019 تفاعلًا كبيرًا من جانب الزوار مع جهاز الخدمة الذاتية لإصدار التأشيرة السياحية.

ونشرت الجوازات صورًا تبين عملية التفاعل بين الزوار وجهاز الخدمة الذاتية، وسط إشادة كبيرة بجهود الجوازات في تسهيل الإجراءات.

وخطت المملكة خطوة جديدة قبل أيام لاستقطاب الفرص الواعدة باستثمارات ضخمة، بعد فتح الباب أمام السياح في مختلف دول العالم للحصول على التأشيرة السياحية.

Advertisements

ويمكن لمواطني الدول المعنية التقدم بطلب إلكتروني للحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة في المملكة على الرابط هنا أو استصدار التأشيرة فورًا عند وصولهم إلى المملكة من خلال أكشاك إلكترونية أو المكاتب المخصصة لاستصدار التأشيرات في نقطة الوصول.