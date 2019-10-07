الطيران المدني يواصل استقبال سياح العالم عبر مطاراته الأربعة

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل الطيران المدني استقبال السياح من جميع أنحاء العالم،ً عبر حزمة من الخدمات المقدمة في مطاراتها الدولية الأربعة التي ستكون المنصات الجوية الرئيسية لاستقبال السياح.

وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء،ً أن ذلك يأتي بعد إعلان المملكة بفتح قلبها وأبوابها للعالم بإطلاق التأشيرة السياحية.

وتتيح التأشيًًرة إمكانية الإقامة في المملكة لفترة أقصاها 3 أشهر عند كل زيارة، وهي صالحة لمدة عام كامًل، كما أنها تتيح إمكانية الدخول لمرات عديدة خلال فترة الصلاحية.

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ويمكن لمواطني الدول المعنية التقدم بطلب إلكتروني للحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة في المملكة على الرابط هنا أو استصدار التأشيرة فورًا عند وصولهم إلى المملكة من خلال أكشاك إلكترونية أو المكاتب المخصصة لاستصدار التأشيرات في نقطة الوصول.

والدول الـ49 هي: أمريكا وكندا وبروناي وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وماليزيا وأندورا والنمسا والسويد وبلجيكا والصين وكازخستان وبلغاريا وكرواتيا وإسبانيا وقبرص والتشيك والدنمارك وسويسرا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأيضًا: ألمانيا واليونان وهولندا وأوكرانيا وعنغاريا (المجر) وآيسندا وأيرلندا وسلوفينيا وإيطاليا ولاتفيا وليخنتشتاين وسلوفاكيا وليتوانيا ولوكسمبرغ ومالطة وسان ماريونو وموناكو ومونتينينيغرو (الجبل الأسود)، والنرويج وروسيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وأوقيانيا وأستراليا ونيوزيلندا.